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Сергей Кириенко и Алексей Беспрозванных обсудили подготовку к юбилею Победы

В регионе запланирована масса памятных и торжественных мероприятий.

Источник: правительство Калининградской области

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко прибыл в Калининград и провел рабочее совещание с участием губернатора Алексея Беспрозванных. Темой стала подготовка к юбилею Победы в следующем году, и в 2026 году — юбилея региона.

«Уже проводятся мероприятия, в том числе в медиаполе, посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также чиновники обсудили подготовку здания филиала Третьяковки к новой выставке.