Сергей Кириенко и Алексей Беспрозванных обсудили подготовку к юбилею Победы

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко прибыл в Калининград и провел рабочее совещание с участием губернатора Алексея Беспрозванных. Темой стала подготовка к юбилею Победы в следующем году, и в 2026 году — юбилея региона.
«Уже проводятся мероприятия, в том числе в медиаполе, посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Также чиновники обсудили подготовку здания филиала Третьяковки к новой выставке.