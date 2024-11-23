Сергей Кириенко и Алексей Беспрозванных обсудили подготовку к юбилею Победы

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко прибыл в Калининград и провел рабочее совещание с участием губернатора Алексея Беспрозванных. Темой стала подготовка к юбилею Победы в следующем году, и в 2026 году — юбилея региона.