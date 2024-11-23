МИД Франции заявил о праве Украины бить по России ракетами SCALP

Ранее президент неоднократно говорил, что применение западного дальнобойного оружия по российским территориям будет означать будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — также заявил президент в своем послании 21 ноября.