МИД Франции заявил о праве Украины бить по России ракетами SCALP

Украина имеет право наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности, заявил в интервью Би-би-си глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Он подчеркнул, что Украина может нанести удары «в целях самообороны», однако не подтвердил факты использования французского вооружения по территории России.
Вместе с тем Барро отметил, что западные союзники не должны устанавливать ограничений для поддержки Украины и проводить какие-то «красные линии». На вопрос журналистов, может ли это даже означать участие французских войск в бою, он сказал: «Мы не исключаем ни одного варианта».
«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — заявил глава французского МИДа.
В настоящее время у ВСУ на вооружении имеются французские дальнобойные ракеты SCALP-EG, о перехвате которых ранее неоднократно отчитывалось Минобороны России.
SCALP-EG — это французский аналог британской Storm Shadow. Они практически идентичны, за исключением отдельных компонентов аппаратного и программного обеспечения. Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии более 250 км. Они поставляются Украине с 2023 года.
Le Monde отмечала, что у ВСУ в настоящее время ограниченное число ракет SCALP: Париж уже отправил Киеву десять ракет SCALP и намерен поставить еще 30 единиц.
19 и 21 ноября Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по Брянской и Курской областям западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. После этого президент Владимир Путин сообщил о первом применении новейшей российской ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», целью которой стал «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов» в городе Днепр. Глава государства подчеркнул, что удар стал ответом на использование ВСУ дальнобойных ракет против объектов на российской территории.
Ранее президент неоднократно говорил, что применение западного дальнобойного оружия по российским территориям будет означать будет означать, что страны НАТО воюют с Россией. «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — также заявил президент в своем послании 21 ноября.
Украинская сторона назвала применение ракеты «Орешник» очередным шагом России к эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников «сильной и жесткой» реакции. США после удара России заявили, что не прекратят поддержку Украины.