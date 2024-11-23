Рейтинг партии Шольца продолжает падать, показал опрос

Оставшиеся в коалиции с СДПГ «Зелёные» идут на четвёртом месте с 11% респондентов, готовыми за них голосовать. Ещё одной партией, которая может преодолеть 5%-й порог для вхождения в парламент, является «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ): его рейтинг составляет 7%.