Рейтинг партии Шольца продолжает падать, показал опрос

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%, в то время как у вышедшей из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП) уволенного министра финансов Кристиана Линднера рейтинг вырос до 5%, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
Лидером, как и прежде, остаётся оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 32%. На втором месте идет правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 19%.
Оставшиеся в коалиции с СДПГ «Зелёные» идут на четвёртом месте с 11% респондентов, готовыми за них голосовать. Ещё одной партией, которая может преодолеть 5%-й порог для вхождения в парламент, является «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ): его рейтинг составляет 7%.
Входящая в бундестаг партия «Левые» имеет рейтинг 4%, рискуя не попасть в парламент следующего созыва.
Опрос был проведён
Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и «Зеленых») начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.