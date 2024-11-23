ISW: ВС РФ намерены запустить ракету «Орешник» во второй раз

СБУ засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник», утверждает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, любая новая информация тут же передается западным спецслужбам. США и Европа находятся «в ступоре» после нанесенного по Днепропетровску удара. В Кремле в свою очередь объяснили, что об «Орешнике» не было широко известно ранее, потому что разработки новейших российских вооружений «ведутся без огласки», и намекнули, что могут показать вскоре что-то еще.