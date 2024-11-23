США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

«Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, приветствуем принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану», — говорится в заявлении.
В заявлении страны осудили Иран за якобы непредоставление МАГАТЭ информации по вопросам, связанным с использованием ядерных материалов, и призвали его к сотрудничеству с организацией.
Днем ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона предпримет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.