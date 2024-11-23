WP: противоречия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству

WP отмечает, что разногласия в команде Трампа приводят к «перебранкам, изгнанию со встреч и переходу на личности». Она приводит недавний инцидент в Мар-а-Лаго, во время которого Илон Маск «у всех на виду» вступил в словесную перепалку с Эпштейном. В то же время, по данным газеты, одна из руководителей предвыборной кампании Трампа Сьюзан Уайлс, которую он выдвинул на пост главы аппарата сотрудников Белого дома, выступала на встречах в роли «регулировщика, требуя покинуть их людей, которым там не были рады». Газета также обратила внимание на критику, с которой выступает избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс в адрес помощницы бывшего главного политстратега Трампа Стивена Бэннона.