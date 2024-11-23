FT узнала о планах Байдена удвоить продуктивность перед приходом Трампа

Президент США Джо Байден призвал свою администрацию удвоить усилия по реализации инициатив во внутренней и внешней политике перед приходом избранного главы государства Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Белом доме.
«Президент ясно дал понять, что нам нужно сделать как можно больше, и он хочет, чтобы этот период был таким же продуктивным, как и другие периоды его президентства», — заявил собеседник издания.
В частности, речь идет о таких инициативах, как утверждение федеральных судей, сохранение производственных субсидий и дополнительная помощь Украине. В администрации Байдена намерены предотвратить попытки Трампа «свести на нет их важнейшие достижения», пишет FT.
По данным издания, Байден уже назначил более 200 федеральных судей и теперь требует, чтобы лидер демократов в сенате Чак Шумер как можно быстрее утвердил остальные выбранные им кандидатуры. «Он [Байден] хочет оказать долгосрочное влияние на судебную систему», — отметил представитель Белого дома.
Еще одной из главных целей президента США стало продолжение реализации проектов по модернизации производства и инфраструктуры — от создания микросхем до экологически чистых электростанций. В частности, министр торговли США Джина Раймондо заявила о намерении потратить «почти все» $50 млрд, выделенных на развитие производства чипов. По ее словам, $39 млрд будут направлены на стимулирование отрасли, еще $11 млрд — на исследования и разработки.
Также администрация Байдена предпринимает попытки выделить $7 млрд на летальное оружие для Украины и существенно изменить политику в отношении использования поставляемого американского оружия, отмечает FT.
Выборы президента США состоялись 5 ноября, победу на них одержал Трамп. Он неоднократно критиковал военную помощь Украине и обещал ее отменить. Инаугурация республиканца пройдет 20 января.