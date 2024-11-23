FT узнала о планах Байдена удвоить продуктивность перед приходом Трампа

Еще одной из главных целей президента США стало продолжение реализации проектов по модернизации производства и инфраструктуры — от создания микросхем до экологически чистых электростанций. В частности, министр торговли США Джина Раймондо заявила о намерении потратить «почти все» $50 млрд, выделенных на развитие производства чипов. По ее словам, $39 млрд будут направлены на стимулирование отрасли, еще $11 млрд — на исследования и разработки.