Медведев: Россия сама производит большинство вооружений

Россия, находясь в условиях гибридной войны с НАТО, преимущественно самостоятельно производит вооружение, хотя сотрудничество с отдельными странами также имеет место.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о возможной поддержке России военной техникой со стороны таких государств, как Китай, КНДР или Иран.
По словам Медведева, в сложившейся ситуации, когда Россия противостоит всему Североатлантическому альянсу, страна фактически ведет не только гибридную, но и прямую войну с НАТО.
В связи с этим основная часть военной техники, включая ракеты, снаряды и другие средства поражения, производится на российских предприятиях. В качестве примера он упомянул завод «Уралвагонзавод», подчеркнув, что именно там создаются многие виды вооружений.
При этом политик отметил, что сотрудничество с некоторыми странами в данной сфере также продолжается.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.