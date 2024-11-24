США и страны Европы поддержали резолюцию МАГАТЭ с критикой Ирана

Антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получила поддержку со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция. Об этом говорится в совместном заявлении западных государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В своем заявлении страны осудили Тегеран за якобы непредоставление информации по вопросам, касающимся использования ядерных материалов.
Западные государства призвали Иран к более активному сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркивая важность прозрачности и соблюдения международных обязательств в области ядерной безопасности.
Ранее сообщалось, что Тегеран ответит на антииранскую резолюцию МАГАТЭ запуском «значительного количества новых продвинутых центрифуг различных типов» по обогащению урана.