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США и страны Европы поддержали резолюцию МАГАТЭ с критикой Ирана

Западные государства призвали Иран к более активному сотрудничеству с МАГАТЭ.

Источник: Аргументы и факты

Антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получила поддержку со стороны таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция. Об этом говорится в совместном заявлении западных государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В своем заявлении страны осудили Тегеран за якобы непредоставление информации по вопросам, касающимся использования ядерных материалов.

Западные государства призвали Иран к более активному сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркивая важность прозрачности и соблюдения международных обязательств в области ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что Тегеран ответит на антииранскую резолюцию МАГАТЭ запуском «значительного количества новых продвинутых центрифуг различных типов» по обогащению урана.