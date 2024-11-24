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Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире

Многие эксперты полагают, что это лучший танк настоящего времени.

Источник: Аргументы и факты

Российский танк Т-90М «Прорыв» получил высокую оценку как один из лучших в мире.

Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya во время своего визита на Уралвагонзавод.

Медведев отметил, что этот танк, по мнению как экспертов, так и военных, превосходит многие западные аналоги.

При этом он подчеркнул, что сравнение технических характеристик на бумаге мало что говорит о реальной эффективности техники. Ключевым критерием, по его словам, является поведение танка в реальных боевых условиях, где Т-90М «Прорыв» продемонстрировал своё превосходство.

Ранее Медведев заявил, что Россия, находясь в условиях гибридной войны с НАТО, преимущественно самостоятельно производит вооружение, хотя сотрудничество с отдельными странами также имеет место.