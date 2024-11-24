Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире

При этом он подчеркнул, что сравнение технических характеристик на бумаге мало что говорит о реальной эффективности техники. Ключевым критерием, по его словам, является поведение танка в реальных боевых условиях, где Т-90М «Прорыв» продемонстрировал своё превосходство.