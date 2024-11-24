Россия и Белоруссия продлили соглашение в сфере экспорта нефти и топлива

Так, соглашение сроком действия по 31 декабря 2024 года продлевается до 31 декабря 2026 года. Затем «его действие автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит за три месяца до истечения очередного годичного периода другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения».