Axios: Нетаньяху отказал силовикам в смягчении позиции по сделке с ХАМАС

Главы израильских силовых ведомств призывали премьер-министра Биньямина Нетаньяху пересмотреть его жесткую позицию в переговорах с палестинским движением ХАМАС. Однако, как сообщают два израильских официальных источника, премьер-министр отклонил эту рекомендацию, информирует портала Axios.
В ходе встречи, состоявшейся на этой неделе, представители Армии обороны Израиля, «Моссада» и Общей службы безопасности (ШАБАК) высказали мнение, что ХАМАС вряд ли пойдет на уступки в вопросах вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны.
Они отметили, что для достижения сделки израильскому правительству следовало бы занять более гибкую позицию. Однако Нетаньяху отказался рассматривать возможность прекращения боевых действий в обмен на освобождение заложников.
Отдельно подчеркивается, что Нетаньяху аргументировал свой отказ тем, что подобная сделка предоставит ХАМАС возможность продолжить свою деятельность.
Ранее стало известно, что минимум четыре человека погибли в результате удара ВВС Израиля по жилому дому в центральной части Бейрута утром в субботу.