Axios: Нетаньяху отказал силовикам в смягчении позиции по сделке с ХАМАС

В ходе встречи, состоявшейся на этой неделе, представители Армии обороны Израиля, «Моссада» и Общей службы безопасности (ШАБАК) высказали мнение, что ХАМАС вряд ли пойдет на уступки в вопросах вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны.