Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге

Закон был разработан в соответствии с решением Конституционного суда от апреля 2023 года и направлен на защиту прав владельцев машино-мест. Теперь собственники долей в общем праве на паркинг могут выделять свои машино-места в самостоятельные объекты недвижимости, даже если другие совладельцы возражают или их слишком много, чтобы организовать согласование. Прежде для этого требовалось либо согласие всех совладельцев паркинга, либо судебное решение, что зачастую занимало годы.