Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге

Президент России Владимир Путин утвердил закон, упрощающий процедуру регистрации права собственности на машино-место в паркингах, находящихся в общей долевой собственности.
Текст документа опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Закон был разработан в соответствии с решением Конституционного суда от апреля 2023 года и направлен на защиту прав владельцев машино-мест. Теперь собственники долей в общем праве на паркинг могут выделять свои машино-места в самостоятельные объекты недвижимости, даже если другие совладельцы возражают или их слишком много, чтобы организовать согласование. Прежде для этого требовалось либо согласие всех совладельцев паркинга, либо судебное решение, что зачастую занимало годы.
Согласно новым правилам, владелец может привлечь кадастрового инженера для подготовки технического плана, где будут четко обозначены границы выделяемого машино-места. План составляется на основании проектной документации здания и документов, подтверждающих право на долю в собственности. Затем инженер публикует извещение о выделении, включающее контактные данные владельца, информацию об инженере, кадастровый номер и адрес паркинга, схему выделяемого машино-места, а также порядок ознакомления с планом и срок для подачи возражений (не менее 30 дней).
Остальные совладельцы вправе подать возражения, но они должны быть мотивированными. Например, если выделенное место создает препятствия для проезда или использования других мест. Несогласие без обоснования не учитывается.
Если возражений не поступило или они были урегулированы, машино-место регистрируется как отдельная собственность без необходимости изменения технического плана всего паркинга. После регистрации доля владельца в общей собственности аннулируется, а Росреестр автоматически перераспределяет оставшиеся доли между другими совладельцами и уведомляет их в течение пяти рабочих дней.
Особые правила действуют для паркингов, где остаются два совладельца. В таком случае технический план составляется сразу для обоих машино-мест — и выделяемого, и остающегося, как отметил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Ранее Министерство внутренних дел (МВД) РФ подготовило и разместило проект изменений в административный регламент при регистрации транспортных средств, который предполагает, что из него исключат норму, обязывающую водителей предъявлять ОСАГО при постановке машины на учет.