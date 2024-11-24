Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видеороликом он поделился в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» совместно с бойцами четвертой бригады ЛНР уничтожили указанный опорный пункт украинских военных.
Он рассказал, что отряд противника был обнаружен во время разведки. По его словам, российские бойцы оперативно выдвинулись на место, окружили блиндаж ВСУ и предложили врагам сложить оружие, однако «движению» не было дано второго шанса.
Кадыров добавил, что украинские военные, вероятно, надеялись вырваться из окружения, но их планы не осуществились, и противник был уничтожен.
Ранее Кадыров высказал мнение, что применение новой ракеты «Орешник» может привести к тому, что Запад начнет поднимать вопросы о переговорах. Призвал ответить на вражеские действия, нанеся удары по тыловым военным объектам противника.