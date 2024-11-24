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В Турции заявили, что США и Британия дали старт конфликту на Украине

Россия усиливает свои позиции в противостоянии с Западом.

Источник: Аргументы и факты

Обозреватель проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания стали инициаторами конфликта на Украине, а Лондон активно препятствует началу мирных переговоров.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала AHaber в субботу.

Сельви отметил, что российский лидер Владимир Путин воспринимает происходящее как вызов, исходящий от западных стран, перед началом возможных переговоров.

В контексте обсуждения запуска ракеты «Орешник» он подчеркнул, что Москва демонстрирует готовность использовать свои преимущества, включая гиперзвуковые ракеты и, потенциально, ракеты с ядерными боезарядами. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Россия усиливает свои позиции в противостоянии с Западом.

Ранее Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выразил мнение, что конфликт на Украине можно завершить без дополнительных потерь для человечества, если НАТО прекратит эскалацию и поддержание военных действий в этом регионе.