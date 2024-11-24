Обозреватель проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания стали инициаторами конфликта на Украине, а Лондон активно препятствует началу мирных переговоров.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала AHaber в субботу.
Сельви отметил, что российский лидер Владимир Путин воспринимает происходящее как вызов, исходящий от западных стран, перед началом возможных переговоров.
В контексте обсуждения запуска ракеты «Орешник» он подчеркнул, что Москва демонстрирует готовность использовать свои преимущества, включая гиперзвуковые ракеты и, потенциально, ракеты с ядерными боезарядами. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Россия усиливает свои позиции в противостоянии с Западом.
Ранее Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выразил мнение, что конфликт на Украине можно завершить без дополнительных потерь для человечества, если НАТО прекратит эскалацию и поддержание военных действий в этом регионе.