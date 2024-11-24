В Турции заявили, что США и Британия дали старт конфликту на Украине

В контексте обсуждения запуска ракеты «Орешник» он подчеркнул, что Москва демонстрирует готовность использовать свои преимущества, включая гиперзвуковые ракеты и, потенциально, ракеты с ядерными боезарядами. По его словам, такие действия свидетельствуют о том, что Россия усиливает свои позиции в противостоянии с Западом.