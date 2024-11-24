Колумнист про правительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви заявил, что именно США и Великобритания стали инициаторами конфликта на Украине. Об этом он сказал в своем комментарии на телеканале AHaber.
Он также выразил мнение, что Лондон мешает началу мирных переговоров между сторонами конфликта.
Сельви отметил, что президент России Владимир Путин, по сути, демонстрирует готовность отвечать на вызовы Запада, подчеркивая это применением гиперзвуковых ракет. Он добавил, что Путин может использовать «козырь» в виде ядерного оружия в контексте напряженной ситуации вокруг запуска ракеты «Орешник».
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент, поскольку проводимая главой Белого дома политика грозит третьей мировой войной.