В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса «воздух-земля» JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.
«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, крылатые ракеты JASSM никоим образом не смогут переломить бедственную для ВСУ ситуацию на фронте.
«В преддверии суровой зимы они нужны киевскому режиму не больше, чем мертвому галоши, но таким образом вцепившийся в президентское кресло (президент США Джо — ред.) Байден пытается спровоцировать Россию на максимальное обострение конфликта и применение ею еще более разрушительного оружия», — подчеркнул депутат.