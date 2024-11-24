Министр юстиции Британии выступила против законопроекта об эвтаназии

Как отмечает газета, против законопроекта выступил также министр здравоохранения Уэс Стритинг. По мнению источников издания, несогласие двух ключевых министров, которые должны будут участвовать в реализации закона, может создать серьёзные препятствия для его внедрения. Эксперты указывают, что при такой позиции Махмуд и Стритинга эффективное исполнение закона становится маловероятным.