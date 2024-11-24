Министр юстиции Британии выступила против законопроекта об эвтаназии

Британский министр юстиции Шабана Махмуд выразила несогласие с законопроектом, регулирующим эвтаназию, подчеркнув, что государство не должно предоставлять смерть в качестве услуги. Об этом пишет The Guardian.
В письме своим избирателям, на которое ссылается издание, Махмуд заявила, что роль государства заключается в защите и сохранении жизни, а не в её отнятии. По её мнению, поддержка данного законопроекта приведёт к опасной тенденции, превращая смерть в услугу по запросу.
Кроме того, она раскритиковала проект с юридической точки зрения, указав на отсутствие чётких положений, регулирующих процедуру эвтаназии.
Как отмечает газета, против законопроекта выступил также министр здравоохранения Уэс Стритинг. По мнению источников издания, несогласие двух ключевых министров, которые должны будут участвовать в реализации закона, может создать серьёзные препятствия для его внедрения. Эксперты указывают, что при такой позиции Махмуд и Стритинга эффективное исполнение закона становится маловероятным.
Ранее сообщалось, как 22-летняя жительница Нидерландов, Роми, была готова пройти процедуру эвтаназии, но в последний момент изменила свое решение.