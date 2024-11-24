РФ и Белоруссия продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти и топлива

Российское правительство утвердило проект протокола, который предусматривает продление соглашения с Белоруссией о мерах по регулированию торгово-экономического сотрудничества в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале официальных правовых актов.
В документе указано, что проект протокола был подготовлен Минэнерго России, согласован с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами власти, а также предварительно обсуждён с белорусской стороной.
Соглашение между Россией и Белоруссией в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано 12 января 2007 года. Теперь его действие продлевается до 31 декабря 2026 года, а затем автоматически продлевается на следующие годичные периоды, если одна из сторон не уведомит другую за три месяца до завершения текущего года о намерении прекратить соглашение.
Протокол вступит в силу после получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении необходимой внутригосударственной процедуры со стороны обеих стран.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.