РФ и Белоруссия продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти и топлива

Соглашение между Россией и Белоруссией в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано 12 января 2007 года. Теперь его действие продлевается до 31 декабря 2026 года, а затем автоматически продлевается на следующие годичные периоды, если одна из сторон не уведомит другую за три месяца до завершения текущего года о намерении прекратить соглашение.