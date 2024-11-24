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РФ и Белоруссия продлили сотрудничество в сфере экспорта нефти и топлива

Соглашение продлевается до 31 декабря 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Российское правительство утвердило проект протокола, который предусматривает продление соглашения с Белоруссией о мерах по регулированию торгово-экономического сотрудничества в сфере экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале официальных правовых актов.

В документе указано, что проект протокола был подготовлен Минэнерго России, согласован с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами власти, а также предварительно обсуждён с белорусской стороной.

Соглашение между Россией и Белоруссией в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано 12 января 2007 года. Теперь его действие продлевается до 31 декабря 2026 года, а затем автоматически продлевается на следующие годичные периоды, если одна из сторон не уведомит другую за три месяца до завершения текущего года о намерении прекратить соглашение.

Протокол вступит в силу после получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении необходимой внутригосударственной процедуры со стороны обеих стран.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о важности всестороннего продвижения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией, подчеркнув, что отношения между двумя странами стали более тесными и углубленными.