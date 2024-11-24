Руденко: договор о партнерстве России и Ирана охватит сферу обороны

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о готовящемся договоре о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном, который будет охватывать сферы обороны и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Руденко отметил, что документ будет отвечать современным вызовам и требованиям, активно заботясь о важнейших направлениях сотрудничества между двумя странами.
По его словам, подобные положения уже содержались в аналогичном соглашении, подписанном в 2001 году, однако за прошедшие два десятилетия взаимодействие России и Ирана значительно изменилось и приобрело новую динамику и качество.
Он также подчеркнул, что региональная обстановка не стала проще, и обе страны тесно координируют свои действия для укрепления мира и безопасности в регионе.
Ранее иранский посол Москве Казем Джалали заявил, что РФ и Иран планируют подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ходе отдельного визита Пезешкиана в российскую столицу.