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В США призвали ввести санкции против союзников США из-за ордера МУС

Целью санкций будет «разрушение экономики» стран, которые могут арестовать израильского премьер-министра.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о необходимости введения санкций против союзников США, которые могут арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом она сказал в эфире Fox News.

Грэм подчеркнул, что любые государства, такие как Канада, Великобритания, Германия и Франция, которые попытаются помочь МУС в этой инициативе, столкнутся с ответными мерами со стороны США, включая экономические санкции.

Целью данных санкций будет «разрушение экономики» тех стран, которые пойдут на такие действия, уточнил он.

Напомним, МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.