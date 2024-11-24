В США призвали ввести санкции против союзников США из-за ордера МУС

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о необходимости введения санкций против союзников США, которые могут арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом она сказал в эфире Fox News.
Грэм подчеркнул, что любые государства, такие как Канада, Великобритания, Германия и Франция, которые попытаются помочь МУС в этой инициативе, столкнутся с ответными мерами со стороны США, включая экономические санкции.
Целью данных санкций будет «разрушение экономики» тех стран, которые пойдут на такие действия, уточнил он.
Напомним, МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.