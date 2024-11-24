Медведев: госбюджет сохраняет все соцобязательства даже в условиях СВО

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, отметил, что, несмотря на рост военных расходов, российский бюджет по-прежнему ориентирован на выполнение социальных обязательств и достижение целей развития страны.
В интервью телеканалу Al Arabiya он подчеркнул, что социальные программы остаются приоритетом, несмотря на изменения, связанные с военной ситуацией.
Медведев добавил, что в российском бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были установлены до начала специальной военной операции.
При этом он уточнил, что увеличение военных расходов стало необходимостью в связи с потребностями спецоперации. Он также отметил, что такой перерасход не был предусмотрен в долгосрочных планах, поскольку военные действия требуют пересмотра бюджетных расходов, и на данный момент значительная часть средств направляется на нужды обороны.
Ранее Медведев сообщил, что Россия, находясь в условиях гибридной войны с НАТО, преимущественно самостоятельно производит вооружение, хотя сотрудничество с отдельными странами также имеет место.