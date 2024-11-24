Медведев: госбюджет сохраняет все соцобязательства даже в условиях СВО

При этом он уточнил, что увеличение военных расходов стало необходимостью в связи с потребностями спецоперации. Он также отметил, что такой перерасход не был предусмотрен в долгосрочных планах, поскольку военные действия требуют пересмотра бюджетных расходов, и на данный момент значительная часть средств направляется на нужды обороны.