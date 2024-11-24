Белый дом заявил о работе в режиме «спринт» для сохранения наследия Байдена

В пресс-службе Белого дома отметили, что Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была столь же успешной, как и предыдущие четыре года. Байден планирует активно работать над программой инвестиций в США, добиваться утверждения назначений на судебные должности и продолжать укрепление отношений с союзниками и партнерами.