Белый дом заявил о работе в режиме «спринт» для сохранения наследия Байдена

Белый дом сообщил о направленных усилиях администрации президента США Джо Байдена на сохранение его «наследия» и достижение «продуктивной» работы в оставшееся время его первого президентского срока.
Это заявление было сделано на фоне того, что Байден не предпринимает попыток переизбираться на второй срок, а значительную часть своего первого срока провел в загородных резиденциях и на пляже.
В пресс-службе Белого дома отметили, что Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была столь же успешной, как и предыдущие четыре года. Байден планирует активно работать над программой инвестиций в США, добиваться утверждения назначений на судебные должности и продолжать укрепление отношений с союзниками и партнерами.
Ранее сообщалось, что администрация американского лидера Джо Байдена уведомила Конгресс Соединённых Штатов о планах списать долги Киева на сумму свыше четырёх миллиардов долларов. Речь идёт о сумме 4,65 миллиарда долларов.