Экс-главком ВСУ Залужный заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение 2 тыс. целей? И тенденция будет идти к увеличению количества (российских ударов. — Ред.). Уже в этом месяце количество доходит до 3 тыс.», — отметил он в беседе с изданием «Украинская правда».
При это, по его словам, количество средств противовоздушной обороны (ПВО) ограничено и слишком дорого.
«Даже по этому показателю, я считаю, ни Британия, ни другие европейские страны не будут готовы. Несмотря на то, что имеется достаточное количество самолетов F-16, которые обладают отличными возможностями ПВО, полностью разгрузить систему ПВО можно за 2−3 месяца», —уточнил Залужный.
Ранее, 23 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев России сейчас противостоит весь блок НАТО. Однако даже в таких условиях страна в состоянии производить необходимое количество всех видов вооружения самостоятельно.
До, 5 ноября, военный аналитик, политолог Вадим Мингалев заявил, что российская армия стала более профессионально подготовленной и превосходит ВСУ в вооружении практически во всех компонентах. Он также отметил, командование Вооруженных сил РФ в тактическом и стратегических моментах превосходит непосредственно командование в первую очередь НАТО, чьи инструкторы дают указания ВСУ.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.