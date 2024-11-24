Экс-главком ВСУ Залужный заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение 2 тыс. целей? И тенденция будет идти к увеличению количества (российских ударов. — Ред.). Уже в этом месяце количество доходит до 3 тыс.», — отметил он в беседе с изданием «Украинская правда».