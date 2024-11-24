У посольства Израиля в столице Иордании раздались выстрелы

В столице Иордании, Аммане, раздались выстрелы в районе израильского посольства, что привело к его оцеплению полицией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел в районе Рабия, где находится посольство Израиля. Согласно информации очевидцев, после услышанных выстрелов на место происшествия прибыли полиция и машины скорой помощи.
Полиция призвала местных жителей оставаться дома, пока идут поиски предполагаемых преступников. Район рядом с посольством США также находится под усиленной охраной полиции в связи с частыми демонстрациями против политики Израиля.
Ранее рядом с посольством США в Ливане прозвучали звуки выстрелов. В результате стрельбы никто не пострадал, посольство находится в безопасности.