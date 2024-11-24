Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана охватит сферу обороны

Как отметил Руденко, такие же положения были описаны в аналогичном документе 2001 года, но из-за того, что за время с момента его подписания ситуация в мире изменилась, появилась необходимость изменить договор. Он добавил, что обстановка в регионах стала тяжелее, и в связи с этим государства предприняли меры для «упрочнения безопасности».