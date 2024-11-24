Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана охватит сферу обороны

«Что касается содержания упомянутого основополагающего документа, то не стал бы раньше времени раскрывать подробности. Отмечу лишь, что он будет отвечать вызовам и требованиям современности, охватывать практически все актуальные и перспективные сферы российско-иранского сотрудничества, включая оборону и безопасность», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Руденко, такие же положения были описаны в аналогичном документе 2001 года, но из-за того, что за время с момента его подписания ситуация в мире изменилась, появилась необходимость изменить договор. Он добавил, что обстановка в регионах стала тяжелее, и в связи с этим государства предприняли меры для «упрочнения безопасности».
Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы дружественные отношения России и Ирана обрели дополнительную динамику при поддержке иранского верховного руководителя Сейеда Али Хаменеи. Кроме того, российский лидер отметил, что в рамках визита президента Ирана в РФ страны должны подписать большой межгосударственный договор, который призван «закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства».
О работе над новым большим договором между Москвой и Тегераном стало известно в сентябре 2022 года. Замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари 26 июня 2024 года заявил, что вскоре документ будет подписан. По его словам, для заключения соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией нет препятствий.
Отношения Москвы и Тегерана активно развиваются в разных сферах. Об этом 5 июня в ходе встречи с главами мировых информационных агентств рассказал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы страны приняли дополнительные усилия по сотрудничеству в сфере высоких технологий. Глава государства также добавил, что погибший президент Ибрахим Раиси сделал многое для Ирана и его сотрудничества с РФ.