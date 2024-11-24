Захарова прокомментировала слова Киева о несуществовании «Орешника»

Захарова отметила, что ранее украинские власти также отрицали существование Крымского моста, хотя позже они заявили о необходимости его уничтожения. В связи с этими противоречиями она посоветовала украинским властям определиться с вопросом о существовании завода «Южмаш», на котором производятся эти ракеты.