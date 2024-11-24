Руденко: Россия допускает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Россия не исключает, что избранный президент США Дональд Трамп может вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, как это происходило во время его первого срока. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
Руденко отметил, что в политике ничего нельзя исключать. Он напомнил, что Трамп уже проводил встречи с Ким Чен Ыном в 2018—2019 годах, и не исключил возможности повторения такого опыта. Однако он подчеркнул, что возобновление переговоров между США и КНДР на прежних условиях маловероятно из-за существенных геополитических изменений на Корейском полуострове и в мире. Кроме того, успех таких контактов зависит не только от желания США, но и от позиции КНДР.
Говоря о возможности возвращения к формату шестисторонних переговоров (с участием России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР) по урегулированию ядерного кризиса, Руденко указал, что для этого сначала необходимо стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, если в будущем геополитическая обстановка улучшится и появится возможность обсуждать вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии, многосторонний формат переговоров может вновь стать актуальным.
Ранее бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что КНДР и Иран меняют позицию Дональда Трампа по Украине.