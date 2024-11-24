Руденко: Россия допускает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Руденко отметил, что в политике ничего нельзя исключать. Он напомнил, что Трамп уже проводил встречи с Ким Чен Ыном в 2018—2019 годах, и не исключил возможности повторения такого опыта. Однако он подчеркнул, что возобновление переговоров между США и КНДР на прежних условиях маловероятно из-за существенных геополитических изменений на Корейском полуострове и в мире. Кроме того, успех таких контактов зависит не только от желания США, но и от позиции КНДР.