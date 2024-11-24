Приняты налоговые законы для поддержки жителей края

С учетом послания президента и по поручению губернатора края продолжается совершенствование мер поддержки многодетных семей. В краевой закон «О транспортном налоге» внесены изменения, дающие право данной категории граждан претендовать на льготу в отношении легкового автомобиля с предельной мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил. Такой подход планируется распространить с 1 января 2024 года, чтобы уже в следующем году налог уплачивался по новым правилам.
До 1 января 2027 года планируется продлить налоговые каникулы (ставку в размере 0%) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную и патентную системы налогообложения. Эта льгота, действующая в крае с 2015 года, помогает поддерживать начинающих предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах. За последние три года объем налоговой поддержки составил более 1,2 млрд рублей, а количество предпринимателей, воспользовавшихся льготой, увеличилось в 6 раз. Соответствующий законопроект принят краевым парламентом в первом чтении.
Поправки коснутся и патентной системы налогообложения. Краевой закон приводят в соответствие с федеральным налоговым законодательством, а также адаптируют к изменившимся экономическим условиям. В Красноярском крае пересмотрен подход к ежегодной индексации и размеру потенциального возможного годового дохода для предпринимателей, работающих по патентной системе. Также в законе вводится новый вид деятельности — уборка улиц. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Региональное налоговое законодательство об игорном бизнесе приведено в соответствие с изменениями Налогового кодекса РФ.