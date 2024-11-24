Приняты налоговые законы для поддержки жителей края

До 1 января 2027 года планируется продлить налоговые каникулы (ставку в размере 0%) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную и патентную системы налогообложения. Эта льгота, действующая в крае с 2015 года, помогает поддерживать начинающих предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах. За последние три года объем налоговой поддержки составил более 1,2 млрд рублей, а количество предпринимателей, воспользовавшихся льготой, увеличилось в 6 раз. Соответствующий законопроект принят краевым парламентом в первом чтении.