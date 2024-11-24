«Состояние удручающее»: Хоценко обратил внимание на омские скорые

Глава региона добавил, что ранее обсуждал этот вопрос на встречах с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Его предложения получили поддержку, и теперь вопрос остается проработать через федеральное министерство, заняться этим он поручил министру промышленности региона Андрею Посаженникову и министру здравоохранения Дмитрию Маркелову.