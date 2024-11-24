Владимир Путин наградил двух выдающихся жителей Приморья

Президент России Владимир Путин подписал указ от 21 ноября о награждении государственными наградами двух жителей Приморья. Директор Тихоокеанского океанологического института Григорий Долгих получил орден «За морские заслуги», а Юлия Резанова, которая помогла тонущим детям, медаль «За спасение погибавших». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Григорий Долгих внес значительный вклад в исследование Мирового океана. Он был руководителем проекта по разработке лазерных технологий, которые могут измерять изменения на морском дне. Подобные устройства незаменимы для мониторинга экологических перемен и анализа подводных землетрясений и течений.
Жительница Владивостока Юлия Резанова в марте 2023 года спасла двух мальчиков 7 и 9 лет, провалившихся под лед на озере в Минном городке. Она вытащила их, обогрела и передала врачам скорой помощи.