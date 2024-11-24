Лукашенко поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения

«Ваш многогранный актерский и режиссерский талант нашел свое воплощение в десятках кинематографических работ. Ваше творчество вписало яркие страницы в культурную летопись нашего времени, получило заслуженное международное признание», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что на белорусской земле Эмира Кустурицу знают как выдающегося деятеля искусства и доброго друга нашей страны. «Уверен, что и в дальнейшем Ваша деятельность будет неизменно способствовать развитию сотрудничества между народами Беларуси и Сербии», — подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал Эмиру Кустурице крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и оптимизма.