Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Reuters

«Ваш многогранный актерский и режиссерский талант нашел свое воплощение в десятках кинематографических работ. Ваше творчество вписало яркие страницы в культурную летопись нашего времени, получило заслуженное международное признание», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на белорусской земле Эмира Кустурицу знают как выдающегося деятеля искусства и доброго друга нашей страны. «Уверен, что и в дальнейшем Ваша деятельность будет неизменно способствовать развитию сотрудничества между народами Беларуси и Сербии», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Эмиру Кустурице крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и оптимизма.

Лукашенко Александр