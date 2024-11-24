Алексей Текслер поздравил жительниц Челябинской области с Днём матери

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Впервые о нем заговорили в Баку по инициативе учительницы Эльмиры Гусейновой. В современной России праздник был установлен в Якутии в 1993 году. С тех пор его стали отмечать жители Челябинской области и Башкортостана, а в 1998 году указ об учреждении этой даты подписал президент Борис Ельцин.
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, поздравляя женщин с Днем матери, напомнил о том, что 2024 год — Год семьи. Он пожелал всем мамам здоровья, терпения, благополучия.
«Особые слова поддержки в этот день мы говорим матерям защитников Отечества. Спасибо за отважных сыновей, за то, что своей любовью вы помогаете бойцам сохранять стойкость и мужество, даете силы и уверенность в скором возвращении домой с победой», — сказал глава региона.
Алексей Текслер также подчеркнул, что на Южном Урале уделяют особое внимание поддержке многодетным, одиноким и молодым родителям, демографической ситуации.