Алексей Текслер поздравил жительниц Челябинской области с Днём матери

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Впервые о нем заговорили в Баку по инициативе учительницы Эльмиры Гусейновой. В современной России праздник был установлен в Якутии в 1993 году. С тех пор его стали отмечать жители Челябинской области и Башкортостана, а в 1998 году указ об учреждении этой даты подписал президент Борис Ельцин.