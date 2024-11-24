Bloomberg узнал о плане Байдена по Украине до прихода Трампа

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что Байден призвал свою администрацию удвоить усилия по реализации инициатив во внутренней и внешней политике перед приходом Трампа к власти. «Президент ясно дал понять, что нам нужно сделать как можно больше, и он хочет, чтобы этот период был таким же продуктивным, как и другие периоды его президентства», — сказал изданию один из источников.