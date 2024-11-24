CNN узнал о возможной слежке Китая за 150 американскими политиками

Американские власти считают, что китайские хакеры взломали сети крупных операторов связи страны и отслеживали звонки и текстовые сообщения примерно 150 политиков в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным канала, совещание по этому поводу состоялось в Белом доме 22 ноября. В нем приняли участие руководители ведущих операторов связи и представители органов нацбезопасности США.
На встречах подобного рода руководители телекоммуникационных компаний консультируют правительство о том, как оно может усилить защиту от сложных взломов. Также на них происходит обмен разведдаными по теме.
Как сообщил телеканалу сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер, речь идет о «самом крупном взломе телекоммуникационных сетей в истории нашей страны». Масштаб происшествия, число пострадавших и степень влияния на нацбезопасность еще уточняются, отмечает CNN. По его информации, пострадали в том числе провайдеры AT&T, Verizon и Lumen.
По словам Уорнера, ФБР известно примерно о 150 пострадавших, многие из которых из Вашингтона. Однако, поскольку они звонили или отправляли текстовые сообщения множеству других людей, хакеры могли получить доступ к гораздо большему количеству записей.
Ранее The Washington Post писала, что хакеры из Китая прослушивали телефонные звонки американских политиков, среди которых был советник предвыборной кампании избранного президента США Дональда Трампа, он сам и его вице-президент Джей Ди Вэнс. Источники издания связали атаки с группой Salt Typhoon. По информации CNN, пострадала и Демократическая партия, а также зять Трампа Джаред Кушнер и сын политика Эрик Трамп.
О том, что беспокойство активностью китайской разведки среди западных спецслужб растет, ранее писала Financial Times. Официально Китай отрицает свою причастность к хакерским взломам.
Свою шпионскую сеть в Китае имели и США, писали The Wall Dtreet Journal и The New York Times. По данным последней, Китай в 2010—2012 годах раскрыл около 20 агентов американского ЦРУ, работавших внутри страны. Тогда источники газеты назвали положение американской разведки в Китае худшим за последние десятилетия. Власти США потерю своих агентов официально не подтверждали.
The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что к концу 2023 года, то есть спустя почти десять лет после этих событий, американским спецслужбам так и не удалось восстановить агентскую сеть в Китае. По этой причине Вашингтон имеет ограниченное представление о внутренних дискуссиях в стране, а также о позиции китайского руководства по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню, говорили изданию собеседники.