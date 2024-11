CNN узнал о возможной слежке Китая за 150 американскими политиками

Свою шпионскую сеть в Китае имели и США, писали The Wall Dtreet Journal и The New York Times. По данным последней, Китай в 2010—2012 годах раскрыл около 20 агентов американского ЦРУ, работавших внутри страны. Тогда источники газеты назвали положение американской разведки в Китае худшим за последние десятилетия. Власти США потерю своих агентов официально не подтверждали.