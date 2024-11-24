CNN узнал о возможной слежке Китая за 150 американскими политиками

The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что к концу 2023 года, то есть спустя почти десять лет после этих событий, американским спецслужбам так и не удалось восстановить агентскую сеть в Китае. По этой причине Вашингтон имеет ограниченное представление о внутренних дискуссиях в стране, а также о позиции китайского руководства по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню, говорили изданию собеседники.