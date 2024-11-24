Губернатор Красноярского края встретился с матерями бойцов СВО

Организация действует в крае уже два года, оказывая поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
По информации главы региона, в Красноярском крае функционирует более 60 отделений КСВО. Их деятельность включает сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, а также работу с обращениями и просьбами, поступающими в комитет.
На встрече были подведены итоги работы организации и обсуждены планы дальнейшего взаимодействия. Губернатор отметил важность постоянной связи между региональными властями и КСВО.
Михаил Котюков также напомнил о Дне матери, обратив особое внимание на мам и жен военнослужащих — участников специальной военной операции.
В Красноярском крае продолжается работа по поддержке семей участников СВО. Региональные власти взаимодействуют с общественными организациями для оказания необходимой помощи, напомнил глава региона.