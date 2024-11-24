Какие выплаты в России есть для женщин с детьми

Социальные выплаты для матерей в России подразделяются на единовременные и регулярные. Среди первых выделяется пособие, предусмотренное при рождении ребенка, которое можно оформить в течение шести месяцев после родов. С начала февраля 2024 года размер пособия установлен в размере 24 604 рублей. Помимо прочего, семьи вправе претендовать на материнский капитал. На первого ребенка предусмотрена сумма в 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Если семья уже получала выплаты при рождении первого ребенка, то при рождении второго полагается дополнительная выплата в размере 202,6 тысячи рублей. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсионных накоплений для родителей, приобретение товаров для адаптации детей с инвалидностью или на ежемесячные выплаты на ребенка до достижения им трехлетнего возраста.