Какие выплаты в России есть для женщин с детьми

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, в 2024 году он выпадает на 24 число. В социальной политике страны поддержка матерей и семей с детьми является приоритетом. Так, женщины могут рассчитывать на ежемесячные пособия и льготы, трудовые преференции и финансовую помощь в покупке жилья. Какие еще выплаты и меры поддержки для женщин с детьми есть в России — в материале URA.RU.
Выплаты на детей
Социальные выплаты для матерей в России подразделяются на единовременные и регулярные. Среди первых выделяется пособие, предусмотренное при рождении ребенка, которое можно оформить в течение шести месяцев после родов. С начала февраля 2024 года размер пособия установлен в размере 24 604 рублей. Помимо прочего, семьи вправе претендовать на материнский капитал. На первого ребенка предусмотрена сумма в 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей. Если семья уже получала выплаты при рождении первого ребенка, то при рождении второго полагается дополнительная выплата в размере 202,6 тысячи рублей. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование пенсионных накоплений для родителей, приобретение товаров для адаптации детей с инвалидностью или на ежемесячные выплаты на ребенка до достижения им трехлетнего возраста.
Меры поддержки во время декрета
В период декретного отпуска государство предусматривает выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком вплоть до достижения им возраста полутора лет. Минимальный размер такого пособия установлен в размере 9227, 24 рублей. В 2024 году максимальная сумма пособия по нахождению в декретном отпуске за 140 дней составляет 565 562 рубля. Эта сумма может быть увеличена в случае рождения нескольких детей или осложнений при родах. Кроме того, право на получение этого пособия имеют женщины, усыновившие детей до трехмесячного возраста, а также некоторые категории неработающих матерей.
Также семьи, находящиеся в трудной финансовой ситуации, могут претендовать на получение единого пособия для детей до 17 лет. Выплата производится на каждого ребенка, достигшего указанного возраста, при условии, что доход на душу населения в семье не превышает установленный прожиточный минимум. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, предназначенного для детей.
Кроме того, в случае болезни ребенка работающая мать имеет право на оформление больничного листа. По временной нетрудоспособности ей будет начислено пособие, размер которого зависит от возраста ребенка: если ребенку менее восьми лет, пособие составит 100% от среднего заработка матери. Для детей старше этого возраста размер пособия будет определяться исходя из страхового стажа матери, а также вида и продолжительности лечения ребенка.
Совмещение работы и семьи
Законодательство РФ предусматривает защиту женщин с детьми от увольнения и сокращения на работе. В частности, трудовой договор с беременной женщиной или женщиной, у которой есть ребенок до трех лет, а также с одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 16 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, не может быть расторгнут по инициативе работодателя. В случае сокращения штатов предпочтение отдается тем сотрудникам, которые имеют двух и более иждивенцев при условии равной квалификации.
Помимо прочего, женщины, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на дополнительные дни отдыха. Также одиноким матерям, воспитывающим детей до 14 лет, полагается две недели дополнительного отпуска в год без сохранения заработной платы. Без письменного согласия таких матерей нельзя направлять их в командировки, привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также требовать работы в выходные дни.
Выдача льготных кредитов и госнаграды
Семьи с детьми могут воспользоваться программой семейной ипотеки, срок действия которой был продлен до 2030 года. Программа предусмотрена для семей, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте до шести лет, и предлагает ипотечную ставку в размере 6%. Максимальная сумма кредита составляет до 12 млн рублей для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до шести миллионов рублей для других регионов.
Многодетные семьи также могут рассчитывать на дополнительную поддержку: до 2030 года продолжат выплачивать 450 тысяч рублей на погашение ипотечных долгов и процентов. Для получения поддержки необходимо, чтобы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года в семье появился третий или последующий ребенок. При этом кредитный договор должен быть заключен не позднее 1 июля 2031 года.
Кроме того, в России существуют государственные награды для многодетных семей. Так, за рождение и воспитание десяти и более детей присваивается звание «Мать-героиня». Оно сопровождается выплатой в размере одного миллиона рублей. Семьи, воспитывающие семерых и более детей, могут быть удостоены ордена «Родительская слава», с выплатой в 500 тысяч рублей. Владельцам медали ордена «Родительская слава», которая присуждается за четверых и более детей, полагается выплата в 200 тысяч рублей.
Планы поддержки материнства
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что для большинства граждан России сильная семья является основной ценностью, при этом более 70% населения стремятся иметь семью с двумя и более детьми. Она указала, что главной задачей государства является создание необходимых экономических, социальных и культурных условий для достижения этих целей. Она рассказала о проекте «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в Российской Федерации до 2036 года».
Стратегия не ограничивается только финансовыми мерами поддержки материнства. По словам Матвиенко, важно создать условия, при которых женщинам будет комфортно воспитывать не одного, а двух или более детей. Она также заявила, что в стратегии учтены многие актуальные проблемы, касающиеся как текущего, так и будущего поколений родителей, бабушек и дедушек. Среди выделенных в стратегии аспектов Валентина Матвиенко рассказала о здоровье женщин, доступности детского питания, доступности жилья, возможности работы женщин по гибкому графику и на удаленке, а также согласовании рабочих графиков родителей с учебными расписаниями в дошкольных учреждениях.