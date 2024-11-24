Над Россией сбили 34 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 1005-й

8:48 Взрыв прогремел в пригороде Сум в районе баз, где дислоцируются ВСУ, сообщили РИА Новости.
8:32 Силы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
8:23 Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале на реплику советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который в телеэфире усомнился в существовании ракеты «Орешник».
8:11 Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что США станут на «скользкую дорогу» если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.
8:05 ❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1005-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.