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Над Россией сбили 34 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 1005-й

над Курской областью. Вашингтон может встать на «скользкую дорогу», если там одобрят поставку украинской армии крылатых дальнобойных ракет JASSM, заявил депутат от Крыма Шеремет. Представитель МИД России Захарова в ответ на утверждения украинских властей о якобы несуществующей ракете «Орешник» посоветовала определиться, есть ли завод «Южмаш». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:48 Взрыв прогремел в пригороде Сум в районе баз, где дислоцируются ВСУ, сообщили РИА Новости.

8:32 Силы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

8:23 Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале на реплику советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который в телеэфире усомнился в существовании ракеты «Орешник».

Она напомнила, что в офисе президента Украины нередко сомневались в существовании очевидного, но ракету признал даже их лидер.

8:11 Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что США станут на «скользкую дорогу» если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

8:05 ❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1005-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.