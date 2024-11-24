Кто возглавил Службу госбезопасности Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Генерал-лейтенанта Баходира Курбанова назначили на пост председателя Службы госбезопасности Узбекистана, сообщает пресс-служба СГБ.
До назначения он занимал пост министра обороны республики.
Предыдущего главу СГБ генерала-лейтенанта Абдусалома Азизова, который возглавлял службу с февраля 2019, перевели в Совет безопасности при президенте.
На церемонии назначения нового главы СГБ отметили достижения Абдусалома Азизова на этом посту, его вклад в развитие системы госбезопасности.
Также Баходир Курбанов указал на заслуги Азизова в обновлении спецслужбы и воспитании новых кадров системы СГБ.
В свою очередь, Абдусалом Азизов подчеркнул, что готов преданно служить стране и президенту на новом посту.
Данные кадровые перестановки осуществляются на основании указов главы Узбекистана.