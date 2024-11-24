Глава Башкирии рассказал о матери-героине десятерых детей

Женщина вместе со своим супругом Ильгизом Абдуллиным воспитывает четверых сыновей и шесть дочерей. Они живут в селе Ермолаево Куюргазинского района. Работает начальником сельского отделения почтовой связи, ее муж — монтажником технологических трубопроводов.
За достойное воспитание детей Фаягуль Фаиловну наградили медалью «Материнская слава».
— Она стала восьмой многодетной мамой в нашей республике, удостоенной высокой награды «Мать-героиня», — отметил Радий Хабиров.
Он назвал семью Абдуллиных «образцом крепкой семьи, где царят взаимоуважение, забота и поддержка».