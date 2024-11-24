Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии рассказал о матери-героине десятерых детей

В День матери, который празднуют сегодня, 24 ноября, глава Башкирии в своих социальных сетях рассказал о жительнице республики Фаягуль Абдуллиной, которой президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня».

Источник: Глава Башкирии рассказал о матери-героине десятерых детей

Женщина вместе со своим супругом Ильгизом Абдуллиным воспитывает четверых сыновей и шесть дочерей. Они живут в селе Ермолаево Куюргазинского района. Работает начальником сельского отделения почтовой связи, ее муж — монтажником технологических трубопроводов.

За достойное воспитание детей Фаягуль Фаиловну наградили медалью «Материнская слава».

— Она стала восьмой многодетной мамой в нашей республике, удостоенной высокой награды «Мать-героиня», — отметил Радий Хабиров.

Он назвал семью Абдуллиных «образцом крепкой семьи, где царят взаимоуважение, забота и поддержка».

праздники