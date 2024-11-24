Проекты, рабочие места, дуальное обучение: Мирзиёеву озвучили планы технопарка «Янгихаёт»

«В Янгихаётском районе проживает свыше 184 тысяч человек. За последние годы здесь построено множество новых жилых домов. Для обеспечения жителей новых кварталов рабочими местами предпринимаются активные меры. Одной из таких мер стал технопарк “Янгихаёт”, созданный на основании постановления президента от 4 февраля 2021 года. Для технопарка выделено 110 гектаров земли. В настоящее время введены в эксплуатацию 8 предприятий с общим объемом инвестиций в размере 101 миллиона долларов, создано 520 рабочих мест».