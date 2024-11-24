«Это не выгодно ни народу Молдовы, ни самой Санду, но она без мозгов. Множественные “выстрелы в голову” не задевают её жизненно важного органа. Остаётся одна сторона — Запад. Для ЕС и США это чистый выигрыш без рисков. После введения блокады по указке из Вашингтона и Брюсселя Санду может ввести в регион войска и начать войну, которая разрушит Молдову, им наплевать, сколько молдаван погибнет. Нашими руками Запад пытается втянуть Россию в ещё один конфликт, чтобы её ослабить. Молдова — просто пешка на шахматной доске».