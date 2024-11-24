В Молдавии предрекли новый энергетический кризис

КИШИНЁВ, 24 ноя — РИА Новости. Санкции США против Газпромбанка могут обернуться для Молдавии новым энергетическим кризисом, заявил в эксклюзивном комментарии РИА Новости молдавский политик и бизнесмен, лидер политблока «Победа» Илан Шор.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
«Газпромбанк — ключевой банк для расчётов между организациями и предприятиями, в том числе Приднестровья. Молдова уже столкнулась с финансовыми и энергетическими проблемами, и санкции против Газпромбанка лишь усугубляют ситуацию. Через Газпромбанк покупается российский газ, который поступает в Приднестровье. Без этого банка регион гарантированно оказывается в экономической блокаде. В отсутствие газа из России может прекратить свою работу Молдавская ГРЭС в Приднестровье — главный поставщик электроэнергии для правобережной Молдовы».
По его словам, отказ властей от прямых закупок российского газа и зависимость от европейских бирж — это не что иное, как выполнение «указаний Запада».
«Санду и её хозяева из Брюсселя сознательно загоняют Молдову в каменный век. Сначала они лишили нас дешёвого газа, теперь пытаются оставить без света. Такие гениальные планы могут рождаться только в головах, лишённых элементарного понимания экономики и заботы о людях».
Шор подчеркнул, что Санду и её западные кураторы неоднократно показывали свою неспособность решать энергетические проблемы.
«Теперь их решения ведут страну к экономической и энергетической блокаде. Молдова, в которой уже нет дешёвого газа, теперь рискует остаться и без электричества. Вся эта ситуация приведёт к дефициту энергии, потому что инфраструктуры для поставок из Европы нет. Ситуация с высоковольтной линией из Румынии затягивается на годы. Это результат некомпетентности нынешнего руководства страны, которую невозможно скрыть».
Политик не исключил, что санкции США и действия Санду в интересах Запада могут привести к военной эскалации и дестабилизации региона.
«Это не выгодно ни народу Молдовы, ни самой Санду, но она без мозгов. Множественные “выстрелы в голову” не задевают её жизненно важного органа. Остаётся одна сторона — Запад. Для ЕС и США это чистый выигрыш без рисков. После введения блокады по указке из Вашингтона и Брюсселя Санду может ввести в регион войска и начать войну, которая разрушит Молдову, им наплевать, сколько молдаван погибнет. Нашими руками Запад пытается втянуть Россию в ещё один конфликт, чтобы её ослабить. Молдова — просто пешка на шахматной доске».
Лидер оппозиции отметил, что сразу после переизбрания Санду на пост президента ситуация в республике стала ещё больше ухудшаться.
«Я предупреждал, что Санду приведёт страну к краху. И вот мы видим последствия её действий — всё, что предсказывалось, сбывается», — заключил Шор.
С декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинёв пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.