Надеемся, что на границе придется меньше ждать: Молдова и Румыния создают совместный пограничный контроль на КПП «Джурджулешты-Галац»

Подписанный 21 ноября документ вступит в силу после завершения внутренних процедур и обмена информацией по методике подачи заявок. В то же время опыт, полученный в результате реализации совместного контроля на КПП «Леушены-Албица», будет использован для обеспечения быстрого и эффективного перехода границы, пишет moldpres.md.