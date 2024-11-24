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Надеемся, что на границе придется меньше ждать: Молдова и Румыния создают совместный пограничный контроль на КПП «Джурджулешты-Галац»

Контроль будет осуществляться через единую остановку на территории Румынии, что значительно сократит время ожидания для граждан и перевозчиков.

Источник: Соцсети

Молдова и Румыния подписали новое соглашение о совместном пограничном контроле на КПП «Джурджулешты-Галац».

По данным властей, контроль будет осуществляться через единую остановку на территории Румынии, что значительно сократит время ожидания для граждан и перевозчиков.

Подписанный 21 ноября документ вступит в силу после завершения внутренних процедур и обмена информацией по методике подачи заявок. В то же время опыт, полученный в результате реализации совместного контроля на КПП «Леушены-Албица», будет использован для обеспечения быстрого и эффективного перехода границы, пишет moldpres.md.