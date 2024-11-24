Песков: указ об обновленной ядерной доктрине РФ можно считать сигналом Западу

в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.