Олбани
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: указ об обновленной ядерной доктрине РФ можно считать сигналом Западу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Указ президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно расценивать как сигнал Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность», — сказал Песков.

Он отметил, что президент дал поручение готовить изменения доктрины с тем, чтобы адаптировать ее к условиям нынешнего противостояния с Западом.

«Но тем не менее Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, это приходится делать постоянно, потому что каждый раз США делают все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.

Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:

в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.

При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Песков Дмитрий
ЕС