Песков: указ об обновленной ядерной доктрине РФ можно считать сигналом Западу

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей. Есть определенная закономерность», — сказал Песков.
Он отметил, что президент дал поручение готовить изменения доктрины с тем, чтобы адаптировать ее к условиям нынешнего противостояния с Западом.
«Но тем не менее Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне», — добавил пресс-секретарь.
По его словам, это приходится делать постоянно, потому что каждый раз США делают все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.
Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, перечисляются условия, при которых Россия может применить ядерное оружие:
в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения;в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету;если поступит достоверная информация, что запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников;если оружие массового поражения применено в адрес российских объектов и военнослужащих, расположенных за пределами России;если противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;если есть достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.