Самарский Минздрав после отставки Армена Беняна возглавил Сергей Вдовенко

До недавнего времени Сергей Вдовенко работал в должности врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области — руководителя департамента организации медпомощи населению. В медицине он уже более 30 лет. Трудовой путь начинал с должности врача акушера-гинеколога в Клявлинской ЦРБ. Затем работал в самарской областной больнице им. М. И. Калинина (ныне она носит имя В, Д. Середавина). В региональный Минздрав пришел в 1999 году. Тогда он назывался главным управлением здравоохранения администрации Самарской области.