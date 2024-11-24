Самарский Минздрав после отставки Армена Беняна возглавил Сергей Вдовенко

Стало известно, кто возглавил министерство здравоохранения Самарской области после отставки Армена Беняна. Пост руководителя ведомства с приставкой «врио» занял Сергей Вдовенко. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.
До недавнего времени Сергей Вдовенко работал в должности врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области — руководителя департамента организации медпомощи населению. В медицине он уже более 30 лет. Трудовой путь начинал с должности врача акушера-гинеколога в Клявлинской ЦРБ. Затем работал в самарской областной больнице им. М. И. Калинина (ныне она носит имя В, Д. Середавина). В региональный Минздрав пришел в 1999 году. Тогда он назывался главным управлением здравоохранения администрации Самарской области.
Напомним, Армен Бенян покинул пост врио министра здравоохранения региона 18 ноября 2024 года. Решение на оперативном совещании правительства озвучил губернатор Вячеслав Федорищев.