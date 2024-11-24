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Песков не знал заранее о планах по применению системы «Орешник»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что не знал заранее о планах по применению ракетной системы «Орешник».

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Нет», — ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, знал ли он заранее о планах по применению системы «Орешник».

Кроме того, Песков подтвердил, что узнал об успешном испытании ракетной системы вместе с остальными россиянами.

В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Песков Дмитрий