Белорусская армия планирует очередные учения на российских полигонах

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Белорусские военные планируют отработать контрбатарейную борьбу на максимальной дальности на полигонах РФ, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба генерал-майор Руслан Чехов в эфире телеканала «ВоенТВ».
«По взаимной договоренности с Вооруженными Силами Российской Федерации мы используем для подготовки их полигоны», — сказал Руслан Чехов.
Генерал напомнил, что в этом году в России были отработаны пуски ракет на максимальную дальность, в том числе на комплексах «Полонез».
Он также отметил, что сейчас одним из приоритетов стало развитие средств разведки, и в этом направлении широко используются беспилотники и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
Продолжается и модернизация реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских орудий. Вводятся в строй ударные беспилотные авиационные комплексы. Войска учатся действовать в условиях сложной воздушной и радиолокационной обстановки. Есть понимание, что в современной войне противник постоянно ведет воздушную разведку.
«Учим войска действовать автономно, рассредоточено», — отметил Чехов.
Генерал также подчеркнул, что ракетные войска и артиллерия белорусской армии не гонятся сейчас за дальностью, потому что дальнобойных средств имеется достаточно. Задача — повышать точность.