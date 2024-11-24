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Медведев после применения Россией «Орешника» дал совет Европе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне применения новейшей российской ракетной системы «Орешник» призвал Запад отказаться от поддержки конфликта на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности способна нанести западным столицам неприемлемый ущерб. Сбить ее невозможно, речь идет о минутах, а бомбоубежища не помогут, подчеркнул Медведев.

«Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — посоветовал он.

Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».

Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

Медведев Дмитрий