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Филиппо назвал «предательством» слова МИД Франции об одобрении ударов по РФ

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении наносить удары французскими ракетами по территории РФ представляет собой предательство интересов Франции. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: AP 2024

«Полное безумие! — написал он в X, цитируя выдержки из интервью министра вещательной корпорации Би-би-си об отсутствии “красных линий” в поддержке Украины. — Последние псы воинственного глубинного государства будут пытаться лаять все громче, даже если это грозит нас разрушить и подвергнуть большой опасности. Безответственные предатели Франции и мира!».

Ранее глава МИД Франции в интервью Би-би-си заявил, что в отношении помощи Украине «нет красных линий». По его словам, французские дальнобойные ракеты могут быть против России «из соображений самообороны» Украины. При этом министр не подтвердил, применялись ли уже французские ракеты. На вопрос, допускает ли он участие французских военных на поле боя, глава МИД ответил: «Мы не исключаем ни один вариант».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что слова Барро о разрешении бить дальнобойными ракетами по российской территории являются «не поддержкой Украины, а ее добиванием». Как ранее заявила Захарова, отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады и любые другие попытки «французских поджигателей войны» не изменят исход конфликта.

дипломатия