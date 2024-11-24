Филиппо назвал «предательством» слова МИД Франции об одобрении ударов по РФ

Ранее глава МИД Франции в интервью Би-би-си заявил, что в отношении помощи Украине «нет красных линий». По его словам, французские дальнобойные ракеты могут быть против России «из соображений самообороны» Украины. При этом министр не подтвердил, применялись ли уже французские ракеты. На вопрос, допускает ли он участие французских военных на поле боя, глава МИД ответил: «Мы не исключаем ни один вариант».