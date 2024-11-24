Игнатьев о российском газе для Приднестровья: это важно и для Кишинева

«Все прекрасно понимают, что от решения этой проблемы обеспеченности газом зависят еще и энергетические вопросы. Завтрашний день не только для Приднестровья, но и для Молдовы, поскольку эта система, которая была выстроена еще в советское время, она касается взаимных балансировок электроэнергии и так далее, которые невозможно реализовать без нашего предприятия в Днестровске (Молдавской ГРЭС ред.)».