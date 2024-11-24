Игнатьев о российском газе для Приднестровья: это важно и для Кишинева

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. От того, будет ли Приднестровье обеспечено российским газом, будет зависеть энергетика не только левого, но и правого берега Днестра, заявил в интервью глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Ранее стало известно, что министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в составе делегации прибудет в понедельник, 25 ноября, в Санкт-Петербург, где планирует провести переговоры с представителями ПАО «Газпром». Главной темой дискуссий станет обеспечение Приднестровского региона природным газом, в том числе для производства электроэнергии по приемлемым ценам для всей Молдовы.
«Все прекрасно понимают, что от решения этой проблемы обеспеченности газом зависят еще и энергетические вопросы. Завтрашний день не только для Приднестровья, но и для Молдовы, поскольку эта система, которая была выстроена еще в советское время, она касается взаимных балансировок электроэнергии и так далее, которые невозможно реализовать без нашего предприятия в Днестровске (Молдавской ГРЭС ред.)».
Приднестровский дипломат также подчеркнул, что в настоящее время «газовый» вопрос решается на разных уровнях.
«Вопрос очень сложный, вопрос комплексный, а вот региональная конфликтность, как вы видите, она не падает, она, к сожалению, нарастает. Это создает дополнительное напряжение. И глобальные процессы тоже далеки от нормализации. Поэтому крайне непростая ситуация, крайне сложная, но степень серьезности этой проблемы, насколько я могу судить, понимают все задействованные игроки и участники», — сказал Игнатьев.
В настоящее время природный газ, поставляемый в Молдову российским ПАО «Газпром», полностью используется для работы Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Она поставляет на правый берег Днестра практически весь необходимый объем электроэнергии по выгодной цене.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подтвердил, что Киев не продлит соглашение с Россией о транзите газа. В ходе встречи 8 октября глав министерств энергетики Молдовы и Украины Виктора Парликова и Германа Галущенко в Киеве молдавский министр заверил, что республика готова к любому сценарию развития событий после 1 января 2025 года, когда истечет срок действия договора о транзите природного газа по территории Украины.